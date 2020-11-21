شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوع» يحاصر اللبنانيين.. والغذاء الإيراني والدواء السوري ينتشران جنوبا والان نبدء بالتفاصيل

تحاصر المنظومة السياسية اللبنانيين من كل حدب وصوب، فلا يكفيهم العزلة العربية والدولية التي يعيشون بها جرّاء سياسات «حزب الله» ومشروعه الإيراني، كان ينقصهم أن يأكل فساد الأحزاب السياسية أموالهم ورزقهم ليأتي انفجار المرفأ ليقضي على الأخضر واليابس، أما اليوم فاللبنانيون محاصرون في منازلهم جرّاء الإقفال العام في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس « كورونا » والذي يثبت أن الإقفال بلا جدوى إن لم يكن كاملاً 100 في المائة.

وناهيك عن كل ذلك، أصبحت المواد الغذائية الإيرانية على أنواعها متوفرة في نقاط محددة في الجنوب اللبناني، ولا سيما في تعاونيات يعمل على افتتاحها «حزب الله» تباعا، كما باتت المواد الغذائية الإيرانية منتشرة في أكثر من قرية جنوبية، ولا سيما في قضاء صور.

ارتفاع الأسعار

ولا تزال الإصابات بـ«كورونا» بحدود الـ2000 يومياً والوفيات تتراوح بين 10 و15 وفاة، وهذا يؤكد فشل الإقفال الشامل، والذي هو بطبيعة الحال جزئي بفعل حجم الخروقات، الذي بدأ يكبر من العاصمة بيروت حتى الناقورة فبعد الخامسة مساء تاريخ بدء منع التجول، حيث يتسبب هذا الإقفال بخسائر كبيرة في المصالح التجارية الكبيرة والصغيرة، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والأساسية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

قانون فرنسي

يجري في الكواليس الفرنسية الإعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال أرسلت أموالاً مباشرةً إلى لبنان أو من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.

ويعمل الموسيقي العالمي اللبناني عمر حرفوش بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله إلى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح، وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.

البطريرك الراعي

وفي المواقف السياسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، خلال لقائه وفداً من المجموعات السيادية: وضعنا غير طبيعي في لبنان والبرهان أنهم لا يستطيعون تأليف حكومة بعد عام من التخبط.

وأضاف: «نلوم» المسؤولين لأنه بدل العمل على بناء الدولة يعملون على هدمها ونستنكر الوضع ولا نستثني أحداً، فالكلّ مسؤول ولا أحد يضحّي بشيء».