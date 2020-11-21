شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوع» يحاصر اللبنانيين.. والغذاء الإيراني والدواء السوري ينتشران جنوبا والان نبدء بالتفاصيل
وناهيك عن كل ذلك، أصبحت المواد الغذائية الإيرانية على أنواعها متوفرة في نقاط محددة في الجنوب اللبناني، ولا سيما في تعاونيات يعمل على افتتاحها «حزب الله» تباعا، كما باتت المواد الغذائية الإيرانية منتشرة في أكثر من قرية جنوبية، ولا سيما في قضاء صور.
ارتفاع الأسعار
ولا تزال الإصابات بـ«كورونا» بحدود الـ2000 يومياً والوفيات تتراوح بين 10 و15 وفاة، وهذا يؤكد فشل الإقفال الشامل، والذي هو بطبيعة الحال جزئي بفعل حجم الخروقات، الذي بدأ يكبر من العاصمة بيروت حتى الناقورة فبعد الخامسة مساء تاريخ بدء منع التجول، حيث يتسبب هذا الإقفال بخسائر كبيرة في المصالح التجارية الكبيرة والصغيرة، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والأساسية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.
قانون فرنسي
يجري في الكواليس الفرنسية الإعداد لاقتراح قانون ينصّ على تجريم الحكومة في حال أرسلت أموالاً مباشرةً إلى لبنان أو من طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات ذهبت جميعها في خدمة منظومة الفساد.
ويعمل الموسيقي العالمي اللبناني عمر حرفوش بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل وتحويله إلى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح، وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.
البطريرك الراعي
وفي المواقف السياسية، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، خلال لقائه وفداً من المجموعات السيادية: وضعنا غير طبيعي في لبنان والبرهان أنهم لا يستطيعون تأليف حكومة بعد عام من التخبط.
وأضاف: «نلوم» المسؤولين لأنه بدل العمل على بناء الدولة يعملون على هدمها ونستنكر الوضع ولا نستثني أحداً، فالكلّ مسؤول ولا أحد يضحّي بشيء».
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوع» يحاصر اللبنانيين.. والغذاء الإيراني والدواء السوري ينتشران جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.