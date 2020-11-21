شكرا لقرائتكم خبر عن «اتفاق الرياض» يوحد اليمنيين ضد المشروع الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
كما أكد الوزير الحضرمي حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومنع أي بذور لتوليد صراعات جديدة، مشيرًا خلال لقائه بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن في الرياض، إلى أن الحكومة قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بكل إيجابية مع مبادرات المبعوث الأممي بما فيها مشروع الإعلان المشترك.
ونقلت «سبأ» عن الوزير اليمني، إدانته الهجمات المستمرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة مأرب، وقال: إن تلك المحاولات تعكس حقيقة هذه الميليشيا الإرهابية الرافضة للسلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى معرفة حقيقة الوضع في تلك المحافظة التي تؤوي الآلاف من اليمنيين النازحين من الاضطهاد والعنف الحوثي.
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يضطلع بمسؤولياته للضغط على ميليشيات الحوثي لإنهاء عرقلة معالجة خزان صافر كون الوضع لا يحتمل الانتظار، حسب قوله.
من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم جهود المبعوث الأممي بما فيها العودة للنقاشات حول مشروع الإعلان المشترك، معربين عن تطلعهم لتنفيذ اتفاق الرياض، ولإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن لما لذلك من انعكاس إيجابي على المسار السياسي العام في اليمن، وكذلك على الوضع الاقتصادي في هذا البلد.
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