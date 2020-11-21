شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ «الأمهرة» تصعد صراع تيغراي الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

في تصعيد جديد للصراع، جرى إطلاق صواريخ باتجاه «بحر دار» عاصمة إقليم أمهرة الإثيوبية، المجاور لتيغراي التي تشهد صراعًا، حسبما قال مسؤولون، الجمعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تشتكي فيها الحكومة الإقليمية لأمهرة من هجمات من المنطقة المجاورة، حيث يخوض حزب سياسي متمرد قتالًا ضد القوات الحكومية.

من ناحية أخرى، حمّلت وزارة الخارجية الأمريكية، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مسؤولية التصعيد في الإقليم المضطرب.

وفي تصريح، ليل الخميس، دعا تيبور ناغ، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، الأطراف المتنازعة في تيغراي إلى وضع حد فوري للتوتر، ووقف العمليات القتالية، والعودة إلى السلام في الإقليم.

وقال ناغ: إن قيادة الجبهة تبنّت مسؤولية إطلاق صواريخ على مطاري بحر دار وغوندار شمالي البلاد في 13 نوفمبر الجاري، والهجوم الذي وقع في 14 من الشهر ذاته في إريتريا.

وقالت حكومة إقليم أمهرة: إن القوات المتمردة في الإقليم شنت هجومًا صاروخيًا على مدينة بحر دار في أمهرة دون أن يتسبب في أضرار.

وحكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمركزة في الشمال إثيوبيا فعليًا لعقود، إذ إنها أكبر قوة في ائتلاف متعدد الأعراق، إلى أن أتى آبي إلى السلطة قبل عامين.