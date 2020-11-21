موجز الخليج 365 الاقتصادي.. أنظار العالم تتجه للسعودية وديون قطر

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تعهدت دول مجموعة العشرين بمواصلة بذل كل المجهودات من أجل احتواء جائحة كوفيد-19، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي.

واصلت "بيتكوين" أشهر عملة رقمية قفزاتها لتقترب من أعلى مستوياتها خلال 3 سنوات في سوق غامض يسيطر عليه حيتان من المجهولين.

عاودت أسعار الذهب الارتفاع، في ختام تداولات الجمعة، بعد زيادة الآمال في إقرار تحفيز أمريكي جديد.

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة لعبت أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.

تراجعت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الجمعة، بعد زيادة المخاوف من تعثر التحفيز، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



قرر الاتحاد الأوروبي حث قادة مجموعة العشرين خلال اجتماعهم السبت، على إبقاء الدعم الاقتصادي المرتبط بكورونا، وتعزيز التمويل الأخضر.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 قفزة كبيرة، رغم انخفاض الأسعار عالميا.

بين القروض وانهيار صناعة العقار وليس انتهاء بفضيحة تعرية نساء في مطار الدوحة، يعيش الاقتصاد القطري في مستنقع من الأزمات غير المنتهية.

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في صياغة بيان المسار المالي لمجموعة العشرين، ودعم بعض النتائج والالتزامات الرئيسية هذا العام.

أعلن وزير المال غازي وزني أن شركة استشارات إعادة الهيكلة انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لعدم تلقيها المستندات المطلوبة.

في وقت ترصد فيه مليشيات البوليساريو ملايين الدولارات لتسليح عصاباتها، تنخرط المملكة المغربية في ثورة تنموية واسعة بأقاليمها الجنوبية.

