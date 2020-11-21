عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يعمق أحزان ترامب.. إصابة النجل الأكبر بالفيروس

السبت 21 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث باسم ترامب جونيور في بيان له "جاءت نتيجة الفحص الطبي لدونالد ترامب جونيور إيجابية في بداية الأسبوع"، مضيفا أن "نجل الرئيس يخضع للحجر الصحي منذ إعلان نتيجة إصابته بالفيروس".

ترامب جونيور هو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، وهو الثاني من بين أبنائه الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بعد تشخيص الابن الأصغر بارون ترامب بنفس المرض الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث في بيانه "مرض دونالد ترامب جونيور لم يصاحبه أي أعراض حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا".

وأصاب الفيروس الرئيس الأمريكي وزوجته، قبل الانتخابات الأمريكية التي خسرها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ نهاية يونيو/ حزيران تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها، ما أدى إلى خسارة ترامب الولاية الثانية بحسب الخبراء.