- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج
السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365
استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة أجنبية تحمل علم بنما، خلال وجودها في مياه الخليج العربي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس“ التابعة للحرس.
وقالت الوكالة، في خبر مقتضب مساء الجمعة: إن ”البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة ترفع علمًا أجنبيًا من بنما، أثناء تهريبها الوقود إلى الخليج العربي“، حسب زعمها.
وأضافت الوكالة أن ”هذه السفينة كانت تحمل أكثر من 300 ألف لتر من الوقود المهرب“، مشيرة إلى اعتقال عشرة أشخاص كانوا على متن هذه السفينة، من دون الكشف عن جنسية المعتقلين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.