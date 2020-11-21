- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: ترامب مستمر في إجراءاته بشأن الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: ترامب مستمر في إجراءاته بشأن الانتخابات
السبت 21 نوفمبر 2020
الخليج 365
قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في اتخاذ إجراءاته القانونية بشأن الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن إدارة ترامب ملتزمة بقانون نقل السلطة، بعد إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأمريكية، نافية في الوقت نفسه أن يكون الرئيس ترامب أصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن حملة ترامب متمسكة بالدعاوى القضائية التي رفعتها، مشيرا إلى أن ترامب ينتظر مسار الدعاوى القضائية قبل أي تصريح بشأن الانتخابات.
وفي وقت سابق، صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، وبذلك يحصل بايدن على 16 صوتا إضافيا من المجمع الانتخابي.
ولم يعترف الرئيس الأمريكي حتى الآن بخسارة الانتخابات، وكرر في أكثر من مناسبة مزاعمه التي دون دليل على حدوث تزوير واسع حرمه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب مستمر في إجراءاته بشأن الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.