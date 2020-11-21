شكرا لقرائتكم خبر عن هل مات زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفادت عدة مصادر في أفغانستان وباكستان، اليوم (الجمعة)، بأن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي في أفغانستان، لأسباب طبيعية «على الأرجح».

ونقلت صحيفة «عرب نيوز» في تقريرها، عن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان تأكيدها مقتل الظواهري، مضيفة أن اثنين منهم قالا، إنه «توفي»، ومع ذلك، فقد تحدثوا بشكل غير رسمي لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، حسبما أفادت «روسيا اليوم».

وذكر التقرير أن «الظواهري (69 عاما)، ظهر آخر مرة في رسالة مصورة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة العام الجاري».