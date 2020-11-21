شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قالت مصادر مطلعة في أفغانستان وباكستان، الجمعة، بأن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري توفي في أفغانستان لأسباب طبيعية «على الأرجح».

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم»، عن وسائل إعلام محلية، قولها إن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان أكدت وفاة الظواهري البالغ من العمر 69 عاماً، والذي ظهر آخر مرة في تسجيل مصور في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في الولايات المتحدة العام الجاري.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن "الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، والمتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 التي استهدفت سفارتين أمريكيتين في إفريقيا، قتل في إيران في أغسطس/آب الماضي على يد عملاء إسرائيليين يتصرفون بأمر من الولايات المتحدة". ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات، أن "عبد الله أحمد عبد الله، الذي أطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، قتل برصاص رجلين على دراجة نارية في شوارع طهران في أغسطس/آب الماضي".

وقتلت قوات الأمن الأفغانية «أبو محسن المصري»، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،وهو شخص آخر على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي، بينما أعلنت الحكومة الأفغانية هذا الشهر أنها قتلت "قائدا بارزا آخر في القاعدة".