شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية عدة، الجمعة، أعن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار داخل مركز "ماي فير" التجاري في مقاطعة واواتوزا"، بولاية ويسكونسن الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ميلواكي جورنال سينتينل"، عن شهود إفادتهم بسماع إطلاق نار في المنطقة، فيما أشار شرطي إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل في الحادث.

وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا، في بيان نشرته شبكة "ايه بي سي نيوز"، أنه لا توجد إصابات خطيرة بين الضحايا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مطلق النار ما زال طليقاً.