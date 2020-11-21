شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية عدة، الجمعة، أعن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار داخل مركز "ماي فير" التجاري في مقاطعة واواتوزا"، بولاية ويسكونسن الأمريكية.
ونقلت صحيفة "ميلواكي جورنال سينتينل"، عن شهود إفادتهم بسماع إطلاق نار في المنطقة، فيما أشار شرطي إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل في الحادث.
وأكد دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا، في بيان نشرته شبكة "ايه بي سي نيوز"، أنه لا توجد إصابات خطيرة بين الضحايا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مطلق النار ما زال طليقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار في ويسكونسن الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.