شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 دول تضرراً من فيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (أ.ف.ب)

تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و360 ألفاً و914 شخصاً، وأكثر من 56 مليوناً و872 ألفاً و830 إصابة في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، حتى اليوم الجمعة.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث ترتيب عدد الوفيات من إجمالي الإصابات، إذ سجلت 252 ألفاً و555 حالة وفاة من أصل 11 مليوناً و717 ألفاً و947 إصابة، لتأتي البرازيل ثانية بتسجيل 168 ألفاً و 6 حالات وفاة من أصل 5 ملايين و981 ألفاً و767 إصابة.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بـ 131 ألفاً و578 حالة وفاة من أصل 8 ملايين و958 ألفاً و483 إصابة، وتلتها المكسيك بتسجيل 100 ألف و104 حالات وفاة من إجمالي مليون و19 ألفاً و543 إصابة،

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة، إذ سجلت 53 ألفاً و775 حالة وفاة من أصل مليون و453 ألفاً و256 إصابة.

يشار إلى أن مجموعة العشرين، دعت إلى دعم منظمة الصحة، حيث طالب مسؤولون السعودية ودول المجموعة قبيل انعقاد قمتها الافتراضية السبت، بتقديم 4,5 مليار دولار لسد عجز مالي في صندوق لقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الدعوة في رسالة وقّعتها رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرج ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأكدت مجموعة فايزر الأمريكية للأدوية وشركة بايونتك الألمانية رسمياً أنهما ستقدمان الجمعة طلب ترخيص طارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا لدى وكالة الأدوية الأمريكية، لتكونان بذلك أول المصنعين الذين يقدمون على الخطوة في الولايات المتحدة.