شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستأنف العمل القنصلي بسفارتها في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: عدن ”الخليج 365”

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الجمعة، صدور توجيهات باستئناف العمل القنصلي بسفارة السعودية في اليمن، وذلك بعدما توقفت بسبب جائحة كورونا، في وقت أحبط الجيش اليمني هجومين للميليشيات الحوثية الإرهابية في مديرية صراوح، وتقدم على الجبهات شرقي عاصمة الجوف، فيما أكدت مصادر حقوقية ارتكاب الحوثي أكثر من 24 ألف انتهاك بحق أطفال صنعاء خلال العام الماضي.

وقال السفير آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر حسابه على «تويتر»: «صدرت التوجيهات بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن، التي توقفت بسبب جائحة كورونا، كإحدى مبادرات المملكة لدعم ومساندة الأشقاء من كل المحافظات اليمنية بدون تمييز، ومنحهم فرص العمل والزيارة».

وتابع: «يبلغ عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة منذ منتصف عام ٢٠١٨ وحتى التوقف بسبب جائحة كورونا أكثر من ١٣٥ ألف تأشيرة عمل (فرصة عمل)، ما يساعدهم على الاعتناء بأسرهم في اليمن، وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومساعدة الأشقاء في اليمن».

على صعيد آخر، أكدت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب فشل الميلشيات الحوثية في استعادة مواقع محررة بجبهة «جبل هيلان» الاستراتيجي بمديرية صرواح غربي المحافظة.

وأكد العقيد نجيب عبد السلام حمران، أحد قيادات الجيش في مأرب، في تصريح ل«الخليج»، أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجومين للحوثيين لاستعادة السيطرة على مواقع محررة بجبهة هيلان بمديرية صرواح.

وأشار حمران، إلى أن عناصر الميلشيات حاولت التسلل إلى مواقع بمنطقة المشجع بمديرية صرواح، قبل أن تتعرض لقصف مكثف من الجيش، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وأكدت مصادر قبلية بجبهة الجوف، أن قوات الجيش بإسناد قبلي، ودعم من قوات التحالف، حققت تقدماً جديداً شرقي عاصمة المحافظة الحزم. واستعاد الجيش السيطرة على أجزاء واسعة من منطقتي الجدافر وعدوان، جنوب شرقي الحزم، بعد شن هجمات مباغتة على الميليشيات التي تعاني انهياراً في معنويات مقاتليها، بسبب فداحة الخسائر البشرية لديها.

في السياق نفسه، أكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة (صنعاء) فهمي الزبيري، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 24 ألفاً و488 انتهاكاً ضد أطفال صنعاء، خلال الفترة من نوفمبر 2019، وحتى نوفمبر الجاري.

وأوضح الزبيري، أن انتهاكات الميليشيات بحق الأطفال، شملت حالات قتل، واختطافات واعتداء جسدي وتجنيد إجباري ونهب، واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية، وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من الانتهاكات، وفي مقدمتها عمليات التجنيد الإجباري.