شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار الخير على إمارة الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هطلت أمطار الخير على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة، وتراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة والابتعاد عن مسارات الأودية .

(وام )

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار الخير على إمارة الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.