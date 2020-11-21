شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة قادت ابنة الإمارات إلى طريق النجاح والريادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، أن نجاح ابنة الإمارات في المشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة القرار ودعم تحقيق أهداف وطموحات الوطن، تحقق بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي آمنت بابنة الإمارات وقادتها إلى طريق النجاح والتميز وصولاً للتمكين ولعب أدوار عملية وقيادية وريادية، معبرة عن خالص الشكر والتقدير «لأم الإمارات» التي ستبقى دوماً القدوة والنموذج الملهم لكل فتاة إماراتية.

جاء ذلك في كلمة الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون والتي وجهتها لخريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) من «قادة الجيل الرابع» دفعتي العام 2019 و2020 والبالغ عددهن (1034) خريجة، حيث أقيم الاحتفال افتراضياً بحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجات وأولياء أمورهن.

وهنأت الشيخة موزة بنت طحنون، الخريجات ودعتهن ليكُنَّ نموذجاً مشرفاً يعكسن بسلوكهن قيم المجتمع الإماراتي من تسامح وتقبل للآخر، وأن يضعن الوطن نصب أعينهن ويعملن لأجله بإخلاص وتفانٍ.

وتقدمت الشيخة موزة بنت طحنون بهذه المناسبة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، لدعمهم اللامحدود لابنة الإمارات.

وفي كلمة باسم مجلس الأمناء، هنأ ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الخريجات من قادة الجيل الرابع مؤكداً أنهن دفعة استثنائية لنجاحهن في مواصلة دراستهن وإنجاز متطلبات تخرجهن خلال جائحة كوفيد-19، مبرهنات للعالم أن ابنة الإمارات على قدر المسؤولية والطموح.

وتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه الله، لحرصها الدائم على تأكيد أن التعليم أولوية أولى وأن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف ومهما واجهنا من تحديات.

وأعلن باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (1034) خريجة من خريجات دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بأبوظبي والعين والظفرة، اللواتي أكملن دراستهن بنجاح وحصلن على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

وثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا تشريف الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان لحفل تخريج طالبات كليات التقنية بإمارة أبوظبي وحرصها كل عام على هذه المشاركة التي تسعد الخريجات وتحفزهن، معبراً عن فخره بالخريجات من دفعة «قادة الجيل الرابع» واللواتي يمثلن انعكاساً واقعياً لأهداف وطموحات «خطة الجيل الرابع» التي أسست لها كليات التقنية على مدار أربع سنوات لإعداد كوادر لمرحلة «ما بعد التوظيف».

وأضاف أن الطالبات يتخرجن اليوم وهن يحملن شهادات أكاديمية وشهادات أخرى احترافية مهنية متخصصة من الجهات العالمية المانحة لها، ليكن «قادة فنيين في تخصصاتهن».

ثم أدت الخريجات قسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، وعبرن بكلماتهن عن شكرهن لكل من دعم نجاحهن وتميزهن.

عملة تذكارية تحمل صورة محمد بن زايد

حظيت خريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) والبالغ عددهن 1034 خريجة بهدية تذكارية من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، عبارة عن شهادة تقدير يعلوها عملة تذكارية تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومزينة بعلم الإمارات، وحملت الشهادة مباركة وتهنئة من الشيخة موزة لكل خريجة بمناسبة تخرجها متمنية لها التوفيق وأن تكون عوناً للوطن.