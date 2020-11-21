شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: لا قيمة للحضارة بدون قيم إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم تُعطي معنى للإنسانية، تعقيباً على نشر رولا الخطيب تغريدة على «تويتر»، كشفت خلالها عن إنقاذ بلدية دبي لطائر مصاب في أحد شواطئ الإمارة. وقال سموه على «تويتر»: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي، ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا».

وعلقت رولا على تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الشكر لكم صاحب السمو، يعمل سموكم بصدق، ولذا أصبحتم قائداً ومدينة دبي نموذجاً يحتذى، وخياراً أول للإنسان العربي».

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