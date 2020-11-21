أبراج وبنايات أبوظبي تضيء بعلم الإمارات استعداداً للاحتفال باليوم الوطني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل زينت بلدية أبوظبي، الأبراج والمباني السكنية في العاصمة وضواحيها، باللوحات الجمالية والتشكيلات الضوئية والأعلام، ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 49 للإمارات وابتهاجاً بالمناسبة.

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