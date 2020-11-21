شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي يزور مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، إعجابه بمسابقات مهرجان الظفرة في دورته ال 14 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد السفير الأمريكي خلال زيارته وعقيلته المهرجان الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة - أن مسابقات مهرجان الظفرة تسهم في ترسيخ دعائم التراث الأصيل.

وتعرف السفير الأمريكي برفقة عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الى مسابقات المهرجان التراثية التي تعكس اهتمام دولة الامارات بترسيخ دعائم التراث الأصيل. (وام)

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