شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ خطم الشكلة يهنئ باليوم الوطني العماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ منفذ خطم الشكلة في مدينة العين، سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة، واستقبل المنفذ العابرين من الشعب العماني الشقيق وهنأهم بهذه المناسبة.

‏‎وزار وفد من منفذ خطم الشكلة، منفذ البريمي العماني لتهنئة العاملين فيه بالمناسبة، وضم الوفد الرائد طالب حمد الكعبي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والرائد عبدالله محمد النقبي من شرطة أمن المنفذ، وسعيد دغيمل الشامسي ممثلاً عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومحمد سيف النعيمي وسعيد خليفة الشامسي، وموسى شفيق حديد من جمارك أبوظبي منفذ خطم الشكلة.

كانت هذه تفاصيل خبر منفذ خطم الشكلة يهنئ باليوم الوطني العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.