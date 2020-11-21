شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة في إطلاق استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في احتفال منظمة الصحة العالمية بإطلاق الاستراتيجية العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم، وصاحبت المناسبة إضاءة برواز دبي باللون التركوازي بالتعاون مع بلدية دبي، الساعة السادسة مساء، بالتزامن مع إضاءة المعالم الشهيرة في جميع أنحاء العالم باللون التركوازي، في إشارة على بدء وتكاتف الجهود للقضاء على سرطان عنق الرحم.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مكافحة سرطان عنق الرحم، حيث وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية مبادئ توجيهية للفحص المبكر عن السرطانات ذات الأولوية ومن ضمنها سرطان عنق الرحم.

وأشارت الدكتورة حياة عبدالله، منسق برنامج الكشف المبكر عن السرطان إلى أن خدمات الفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم متوافرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن مبادرتي «اطمئنان» و«الكشف المبكر عن السرطان»، موضحة أنه يتم إجراء مسحة لعنق الرحم للسيدات من عمر 25-29 سنة مرة كل 3 أعوام، ومن عمر 30- 65 سنة تكون المسحة كل 5 سنوات.

ونوهت الدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم التحصين بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أدرجت لقاح فيروس الورم الحليمي المسبب لسرطان عنق الرحم ضمن البرنامج الوطني للتحصين منذ عام 2018، وتصل نسبة التغطية باللقاح إلى 82%.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة في إطلاق استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.