شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح الدوحة.. تقرير يكشف تغاضى إعلام قطر عن الرشاوى الخاصة بمونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة حول تغاضى قناة الجزيرة القطرية عن تناول الاتهامات العديدة الموجهة لقطر الخاصة برشاوى تنظيم كأس العالم 2022 ، والذى يقام فى الدوحة، رغم الفضائح التى تشهدها قطر على جميع الأصعدة.
وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن تفاصيل جديد عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وصفته بالمتوج بأكاليل العار، والذى حصلت على تنظيمه بعد سلسلة من الرشاوى، والتى وصل 880 مليون دولار لمسئولين فى فيفا للحصول على تنظيم البطولة في الدوحة، وهو ما كشفته التحقيقات مع رئيس الفيفا السابق والاعتراف بحصوله على رشاوى بملايين الدولارات من تميم بن حمد.
وأوضح التقرير، أن ناصر الخليفى، هو المسئول الأول عن الرشاوى القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا إلى أن هناك خطر كبير يواجه قطر فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير فى بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فى تنظيمها خلال الايام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة بقطر، وتعذيبهم على خلفية إقامة الاستادات الرياضية والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة فى الدوحة.
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