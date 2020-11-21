شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى بإعفاءات جديدة من ضريبة القيمة المضافة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لمناقشته والنظر فى إقراره أو التعديل عليه، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة.

واعتبر محللون أن هذا التعديل التشريعى سيسهم فى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة فى ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا.

ونرصد ما جاء بمشروع القانون الجديد:

- أقر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية، وتتضمن البقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.