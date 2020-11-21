تونس: 2780 إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (أ ش أ):

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 2780 حالة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أن الإصابات بفيروس "كورونا" توزعت بين 1159 حالة في صفوف التلاميذ، و1292 حالة بين المدرسين، و263 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 66 حالة بين العمال.​