مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 75ر219 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 48ر29263 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33ر24 نقطة، أو 68ر0% ، ليصل إلى 54ر3557 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74ر49 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 97ر11854 نقطة.​