​"مطلوبة ومقررة".. وزير التعليم يحسم الجدل حول مقرر القصة في الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول سؤال "القصة" في المراحل الدراسية المختلفة.

وأكد شوقي في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن القصة مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية، مضيفًا أنه سيكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية، أما في الثانوية العامة فسيكون هناك أسئلة أيضًا ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن القصة "مطلوبة ومقررة" ولن يتم إلغائها.

تابع: "القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا، أصبح حرفة الكثيرين والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحان، وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة".

وأوضح أن كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين، متمنيًا أن نتفكر جميعًا لماذا نتعلم وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم.

ولفت إلى أن الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء.