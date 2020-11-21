7 معلومات عليك معرفتها عن قمة العشرين بالسعودية

أصبحت قمة العشرين اليوم الجمعة، 20 نوفمبر 2020 ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت 21 نوفمبر 2020.

وقد أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين.

"بوابة الوفد" تقدم إليكم بعض المعلومات الخاصة

- قمة مجموعة العشرين الرياض 2020‏ هي الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين.

- تعقد في 21-22 نوفمبر 2020 في مدينة الرياض في السعودية.

- هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية.

- وهي ثاني قمة لمجموعة العشرين تستضيفها منطقة الشرق الأوسط. وعلى أثر تسلم المملكة