7 معلومات عليك معرفتها عن قمة العشرين بالسعودية

أصبحت قمة العشرين اليوم الجمعة، 20 نوفمبر 2020 ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تنطلق غدًا السبت 21 نوفمبر 2020.
وقد أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين.
"بوابة الوفد" تقدم إليكم بعض المعلومات الخاصةبقمة العشرين في النقاط التالية.
- قمة مجموعة العشرين الرياض 2020 هي الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين.
- تعقد في 21-22 نوفمبر 2020 في مدينة الرياض في السعودية.
- هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية.
- وهي ثاني قمة لمجموعة العشرين تستضيفها منطقة الشرق الأوسط. وعلى أثر تسلم المملكة
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد بأن المملكة تلتزم خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع شركاء المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل
- يرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قمة مجموعة العشرين الرياض 2020.
- ستتولى المملكة توجيه أعمال مجموعة العشرين تحت عنوان "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" وستكون المحاور الرئيسية الثلاث لرئاسة مجموعة العشرين في عام 2020
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