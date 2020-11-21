كل ما تريد معرفته عن عادل الجبير بعد تصدره للتريند

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم الجمعة، إن العمل الجماعي بين الدول سيمكّنها من مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وقد أصبح الجابر ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في السعودية.

وتحدث الجبير خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين، تحت عنوان "إعادة ربط العالم وقال: إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعاني، إذا تفشى مرض في مكان ما فينبغي

علاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرًا معًا.

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن عادل الجبير في خلال السطور التالية.

عادل الجبير سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.

تقلد عادل الجبير العديد من المناصب السياسية والحكومية؛ حيث كان

مساعدًا في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدةعمل ناطقًا بلسان سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدةشغل منصب عضوًا في الوفد السعودي في الامم المتحدة، ثم رئيسًا لإدارة المكتب الإعلامي في سفارة المملكة العربية السعوديةعمل مستشارًا خاصًا لشؤون السياسة الخارجية في ديوان ولي العهد آنذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في آن واحد، ثم مستشارًا في الديوان الملكي السعوديعمل سفيرًا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة وذلك في الفترة من 29 يناير 2007 إلى 21 أكتوبر 2015 ، ثم أصبح وزيرًا للخارجية السعودية.