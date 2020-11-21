قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية اليوم الجمعة، إن العمل الجماعي بين الدول سيمكّنها من مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وقد أصبح الجابر ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في السعودية.
وتحدث الجبير خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين، تحت عنوان "إعادة ربط العالم وقال: إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعاني، إذا تفشى مرض في مكان ما فينبغيعلاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرًا معًا.
ونقدم إليكم بعض المعلومات عن عادل الجبير في خلال السطور التالية.
عادل الجبير سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.
تقلد عادل الجبير العديد من المناصب السياسية والحكومية؛ حيث كان
عمل ناطقًا بلسان سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة
شغل منصب عضوًا في الوفد السعودي في الامم المتحدة، ثم رئيسًا لإدارة المكتب الإعلامي في سفارة المملكة العربية السعودية
عمل مستشارًا خاصًا لشؤون السياسة الخارجية في ديوان ولي العهد آنذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في آن واحد، ثم مستشارًا في الديوان الملكي السعودي
عمل سفيرًا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة وذلك في الفترة من 29 يناير 2007 إلى 21 أكتوبر 2015 ، ثم أصبح وزيرًا للخارجية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن عادل الجبير بعد تصدره للتريند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.