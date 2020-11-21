«فايزر» تقدم طلب ترخيص طارئ للقاحها بأميركا

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكدت مجموعة «فايزر» الأميركية للأدوية، أمس، أنها ستقدم طلب ترخيص طارئ لدى وكالة الأدوية الأميركية، للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته بالتعاون مع شركة «بنويتيك» الألمانية، لتكونا بذلك أول المصنعين إقداماً على الخطوة في الولايات المتحدة.

وكان هذا الإعلان منتظراً منذ عدة أيام، بعد نشر نتائج التجارب السريرية التي أجريت على 44 ألف متطوع في عدة بلدان، والتي وفقها، أظهر اللقاح فعالية بنسبة 95 في المئة، في الوقاية من «كوفيد-19» دون آثار جانبية خطيرة.

وأعلن المدير التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا: «يشكل تقديم الطلب في الولايات المتحدة خطوة حاسمة في سعينا لتأمين لقاح ضد كوفيد-19 للعالم، ولدينا حالياً صورة مكتملة أكثر عن فعالية وسلامة لقاحنا».

ويجري تقييم اللقاح أيضاً منذ أسابيع في الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع منح الضوء الأخضر للقاح خلال الأسبوعين الأولين من ديسمبر. ومن المنتظر أيضاً أن تقدم شركة «موديرنا» الأميركية التي أنتجت لقاحاً فعالاً أيضاً على طلب ترخيص.

وتعد سرعة التوصل إلى هذين اللقاحين غير مسبوقة في التاريخ.

وأكد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي أن اللقاحات من مجموعتي «فايزر- بايونتك» و«موديرنا» ضد «كوفيد-19» آمنة، رغم تطويرها في وقت قياسي. وقال خلال مؤتمر صحفي: «إن سرعة العملية لم تضر بأي وجه من الوجوه بأمن اللقاحات أو نزاهتها العلمية». وأضاف: «هذا انعكاس للتقدم العلمي غير العادي لهذا النوع من اللقاحات والذي سمح لنا في غضون أشهر قليلة بالقيام بما كان يستغرق سنوات في السابق».

ومن جانبها، أعلنت شركة «سينوفارم» الصينية أن نحو مليون شخص تلقوا فعلياً تطعيماً «عاجلاً» لاثنين من اللقاحات التجريبية المضادة لفيروس «كورونا» من مجموعة الأدوية الصينية. وتسمح الصين منذ الصيف بإعطاء لقاحات لأشخاص في أوضاع تعتبر ملحة مثل الموظفين والطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، أو حتى العمال المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل المعالجين.

وأوضحت الشركة أنه لم يصب أي من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحين بـ«كوفيد-19»، على الرغم من سفرهم «إلى أكثر من 150 دولة».