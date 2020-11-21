خبراء سعوديون لـ«الاتحاد»: استضافة الرياض لـ«قمة العشرين» تاريخية واستثنائية

سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

تتجه أنظار العالم نحو المملكة العربية السعودية لتتابع الحدث الاقتصادي الأضخم عالمياً، وهو أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تنعقد لأول مرة برئاسة عربية، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووصف خبراء هذه القمة بأنها استثنائية وتاريخية على النطاق الدولي، والأولى من نوعها على مستوى العربي، مشيرين إلى أن هذه القمة تأتي في وقت عصيب بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثر اقتصاديات العالم به.

وقال فيصل الصانع، المحلل السياسي السعودي: إن هذه القمة استثنائية تاريخية، والأولى من نوعها على مستوى العالم العربي تستضيفها المملكة لدول مجموعة العشرين والتي تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المئة من التجارة العالمية.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن السعودية تعتبر من الدول المؤسسة للمجموعة، وأسهم دورها في تعزيز الاقتصاد العالمي، موضحاً أن هذه القمة التي ستعقد في الرياض للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي من المنتظر أن تبحث ملفات اقتصادية ذات أهمية لدى المجموعة ودول العالم، في مقدمتها مواجهة التحدي الأكبر وباء كورونا والتخفيف من أضراره على الاقتصاد في العالم، وخاصة الدول الفقيرة.

ومن جانبه، أكد محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا شك أن قمة العشرين تأتي في وقت استثنائي بسبب فيروس كورونا، موضحاً أن المملكة ودول مجموعة العشرين حريصون على الخروج من خلال القمة بالعديد من التوصيات تدور حول جائحة كورونا، والأثر الاقتصادي والمالي الذي حل بالعالم بسببها.

وأضاف لـ«الاتحاد» أنه منذ تولي السعودية رئاسة المجموعة في ديسمبر الماضي، وهي حريصة على أن تكون هناك حلول موحدة بين دول المجموعة، وطرق مختلفة لمساعدة الدول المتضررة وخاصة الفقيرة، مشدداً على أن الجائحة تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة على رأسها توقف كل سلاسل الإمداد في العالم وارتفاع نسب البطالة.

واتفق معتوق الشريف، المحلل السياسي السعودي، على أن المملكة تسعى من خلال ترؤسها للقمة إلى طرح أفكار ورؤى ومبادرات ومشاريع لتعزيز التنمية في جميع بلدان العالم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 التي وضعت كمعيار دولي للوفاء به تجاه سكان دول العالم أجمع.