«سنتكوم»: الوجود الأميركي في العراق حدّ من نشاطات إيران و«داعش»

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي «سنتكوم» الجنرال كينيث ماكينزي أنّه سيتم خفض عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، لكنّ بغداد تريد استمرار الوجود الأميركي لمحاربة خلايا «داعش». وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو إن الوجود الأميركي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وتنظيم «داعش».

وأضاف أن إيران قلصت هجماتها مؤخراً «مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية». وشدّد على أنّ «حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم داعش».

وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى «داعش» قوة من 10 آلاف مناصر في منطقتي العراق وسوريا، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً. وقال إن «التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق». لكنّه شدّد على أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم «داعش» كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى.

وقال «عندما تفرّ للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وانت تسمع هدير طائرة أم كيو مسلحة من دون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضدّ ديترويت». وأضاف ماكينزي أنّ الوجود العسكري الأميركي والردود المدروسة نجحت أيضاً في ردع إيران عن الاستمرار في شنّ هجمات على خطوط الشحن البحري في الخليج، وحدّت من هجمات وكلائها في العراق. وقال «باعتقادي أنه قد تم ردع إيران إلى حد كبير، لأن النظام يدرك الآن بأننا نمتلك القدرة والإرادة على السواء للرد». أمنياً، أعلن العراق أمس، مقتل 16 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية بمحافظة كركوك شمالي البلاد. وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان أن «العملية العسكرية التي نفذت بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر بدأت ليلة الخميس واكتملت صباح الجمعة وجرى خلالها استهداف مفرزة كاملة لبقايا داعش». وأضاف أن «العملية أسفرت عن مقتل 16 عنصراً جرى الاشتباك معهم داخل مخابئهم السرية»، موضحاً أن عدداً منهم قتل جراء المواجهة المباشرة فيما تم قتل الآخرين بواسطة طائرات القوة الجوية التابعة للتحالف الدولي أثناء محاولتهم الهرب من المواجهة.