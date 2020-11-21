أذربيجان تستعيد إقليم «أغدام» المتاخم لـ«قرة باغ»

سيف اليزيد - باكو (أ ف ب)

استعادت أذربيجان، أمس، السيطرة على منطقة «أغدام»، التي تنازل عنها انفصاليو ناجورنو قرة باغ الأرمن، بموجب اتفاق للسلام برعاية روسية أنهى ستة أسابيع من الأعمال القتالية.

و«أغدام» هي أولى ثلاث مناطق تسلم إلى أذربيجان، بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية منذ ثلاثين عاماً في نهاية الحرب التي جرت في تسعينات القرن الماضي وخلفت 30 ألف قتيل ومئات آلاف النازحين، لا سيما من أبناء السكان الأذربيجانيين لـ«أغدام».

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد دخول جيش بلاده للمنطقة «تهاني لجميع مواطني أغدام.. لستم لاجئين بعد اليوم، وستعودون إلى أراضي أجدادكم».

وفي باكو، احتفل السكان بتسليم المنطقة إلى أذربيجان، حيث ساروا في الشوارع رافعين أعلام بلادهم. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها أنهت نشر 1960 عنصراً من قواتها لحفظ السلام، من أجل ضمان احترام المتحاربين لوقف إطلاق النار.