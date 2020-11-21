قتلى وجرحى بسبب الأمطار الغزيرة في مصر

سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط قتلى وجرحى.

ولقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، كما انهار سقف عقار في منطقة الجمرك بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة محتجزاً أسفله عدداً من المواطنين ما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شخصين آخرين.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف «بنوة المكنسة» بياناً أمس، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظراً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار، لكنها كانت قليلة نسبياً عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأمطار وسير عمليات شفط تراكمات وتجمعات المياه لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع. ووجه الوزير المصري باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.