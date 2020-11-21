بنسبة 70%.. ترامب يخفض أسعار الأدوية على الأميركيين

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره تخفيض أسعار الأدوية على الأميركيين بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

وكشف خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، عن قواعد جديدة لخفض تكاليف الأدوية مشيرا إلى أن “شركات الأدوية تقدم خصومات كبيرة بنحو 40 مليار دولار”.

وقال “سنوفر مليارات الدولارات من خلال التخلص من وسطاء بيع الأدوية”.

وكان يتم رفع الأسعار على الأدوية بنسب خيالية تصل إلى خمسة آلاف بالمائة، بحسب ترامب الذي أوضح أن “الإصلاحات الجديدة على قطاع الأدوية سيخفف الأعباء على المرضى” الأميركيين.

وأشار ترامب خصوصا إلى عقاري الإنسولين لمرض السكري، وايببين للحساسية.

ويتوقع أن توفر القواعد الجديدة على شركات الأدوية مليارات الدولارات التي تدفعها للوسطاء في “ميديكير”، برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن والمعاقين.

وقال ترامب “نجحنا في خفض أسعار الأدوية لأول مرة منذ 51 عاما”، موضحا أنه طلب من حكام الولايات استيراد الأدوية “وهذا سيساهم في خفض النفقات بنحو 50 في المئة.

وأكد ترامب أنه منذ تسلمه السلطة حقق تخفيضا بـ 12 في المئة في أسعار الأدوية،ما أسهم في توفير ملايين الدولارات للمرضى.

يشار إلى أن القرارات الجديدة التي كشف عنها ترامب هي عبارة عن تعهد كان قد قطعه منذ حملته الانتخابية عام 2016.

من المتوقع أن تكون هذه القرارات سارية المفعول بشكل فوري.