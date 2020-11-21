البيت الأبيض: ترامب مستمر في إجراءاته بشأن الانتخابات

السبت 21 نوفمبر 2020

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمر في اتخاذ إجراءاته القانونية بشأن الانتخابات الرئاسية.



وأضافت أن إدارة ترامب ملتزمة بقانون نقل السلطة، بعد إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأمريكية، نافية في الوقت نفسه أن يكون الرئيس ترامب أصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن حملة ترامب متمسكة بالدعاوى القضائية التي رفعتها، مشيرا إلى أن ترامب ينتظر مسار الدعاوى القضائية قبل أي تصريح بشأن الانتخابات.

وفي وقت سابق، صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، وبذلك يحصل بايدن على 16 صوتا إضافيا من المجمع الانتخابي.

ولم يعترف الرئيس الأمريكي حتى الآن بخسارة الانتخابات، وكرر في أكثر من مناسبة مزاعمه التي دون دليل على حدوث تزوير واسع حرمه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.