شكرا لقرائتكم خبر عن 363 إصابة جديدة بكورونا في مصر و نيجيريا 146 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة يوم الخميس.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و 6521 حالة وفاة".
فيما سجلت نيجيريا 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة النيجيرية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 65 ألفًا و 985 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 167 حالة.
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