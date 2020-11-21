شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 6 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة بالبرازيل أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطت ستة ملايين إصابة أمس الجمعة، لتصبح الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ثالث بلد بالعالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند. وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل 168 ألفا و613 حالة.

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