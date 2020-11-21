شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إيراني: الإدارة المعيبة تسبب في وفاة كثير من الناس والان نبدء بالتفاصيل

قدم رضا مالك زادة نائب وزير الصحة الإيراني المسؤول عن الأبحاث، استقالته بسبب خلافات مع وزير الصحة سعيد نمكي.

وقال مالك زادة في خطاب الاستقالة، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "الإدارة المعيبة.. وافتقاركم إلى التنسيق مع الخبراء والباحثين وعدم الإصغاء لتوصياتهم وتحذيراتهم تسبب في وفاة الكثير من الناس".

وتفرض إيران قيودا مشددة في أنحاء البلاد اعتبارا من السبت في إطار سعي أشد دول الشرق الأوسط تضررا بفيروس كورونا لمواجهة موجة ثالثة للعدوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات ستفرض القيود، التي تقضي بإغلاق الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية، في العاصمة طهران ونحو 160 مدينة وبلدة أخرى ضمن الفئة "الحمراء" المعرضة لمخاطر كبيرة.

ولن تسمح السلطات للسيارات بدخول مدن المنطقة "الحمراء" أو مغادرتها كما ستطبق قيودا أخرى على القيادة في مسعى لتشجيع الناس على البقاء في المنازل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي أمس الجمعة إن إيران سجلت 479 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 43896.

وسجلت البلاد 13260 حالة إصابة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 828 ألفا و377 إصابة.