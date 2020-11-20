الأفلام تجذب المشاهد المغربي.. وفركوس يتفوق عبر بوابة القنوات الوطنية

ساهمت الأفلام المعروضة على القنوات الوطنية في رفع حصة مشاهداتها، ويتضح ذلك جليا، من خلال تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة، خلال الشهر الماضي، الذي سجل هيمنة أفلام الممثل عبد الله فركوس.

وأوضحت أرقام قياس القنوات الوطنية، الخاصة بشهر أكتوبر، الصادرة، أمس الخميس، أن 4 أفلام بثت على القناتين الأولى، والثانية، صنفت ضمن قائمة الأكثر مشاهدة خلال الشهر الماضي.

وضمت قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة الفيلم التلفزي “الترقية”، الذي تابعه، خلال بثه على القناة الثانية، 5.57 مليون مشاهد، وهو من إخراج عبد الرحمان التازي، وبمشاركة الممثلة بشرى أهريش، رفقة عبد الله فركوس في بطولته.

فركوس سجل حضورا قويا عبر أفلام “دوزيم” التلفزية، التي تفوقت، في الشهر الماضي، إذ إن فيلمه “المكروم”، تابعه 5.36 مليون مشاهد، في حين تابع فيلمه “ولد مو” 5.29 مليون مشاهد.

وعلى القناة الأولى صنف فيلم “عمي”، الذي يؤدي بطولته الممثل القدير عبد الرؤوف، ضمن البرامج الأكثر متابعة، وشاهده 2.29 مليون مشاهد.