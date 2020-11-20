فرصة ذهبية للشاب مامي.. النجم العالمي ستينغ يعيد إصدار أغنيتهما “وردة الرمال” 

منح النجم العالمي، ستينغ، الفنان الجزائري الشاب مامي، فرصة ذهبية لاستعادة جماهيريته، التي فقدها بعد مشاكل شخصية، أثرت في مساره، وذلك بإعادة طرح أغنيتهما “وردة الرمال”، الصادر عام 1999في ألبوم جديد، يصدر بداية من 27 نونبر الجاري.
والأغنية المذكورة صدرت قبل عقدين من الزمن على شكل فيديو كليب، أنجز في صحراء موهاني فيالولايات المتحدة الأمريكية، واحتلت آنذاك المرتبة الـ17 في تصنيف الأغاني العالمية، الأكثر شعبية.
وأعلن ستينغ أنه سيضمن ألبومه المقبل الأغنية، التي منحته، ومامي العديد من الجوائز منها جائزة “غرامي” العالمية.
ويأتي إصدار ستينغ للأغنية من جديد، في وقت تأثرت فيه جماهيرية الشاب مامي بشكل كبير، الأمر الذي يمكن اعتباره فرصة لانعاش شعبيته، التي تضررت بعد خروجه من السجن، عام 2011، عقب عقوبة قضاها بتهمة إرغام عشيقته على الإجهاض.
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