قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر

الجمعة 20 نوفمبر 2020

تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.



ولقي شاب يدعى أحمد محمد (20 سنة) مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان في منطقة كرموز غرب محافظة الإسكندرية، كما انهار سقف عقار في منطقة الجمرك بالمحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة محتجزا أسفله عددا من المواطنين ما أسفر عن مصرع طفلين واصابة شخصين آخرين .

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف "بنوة المكنسة" بيانا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

وتعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار ، لكنها كانت قليلة نسبيا عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.

وأجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأمطار وسير عمليات شفط تراكمات وتجمعات المياه لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

ووجه الوزير المصري باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

وذكر تقرير تلقته وزارة التنمية المحلية أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة علي بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة علي بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة علي بعض المناطق بالقليوبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.