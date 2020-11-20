شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل 28 ألف إصابة و907 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أستراليا أمس، 27 ألفا و792 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس 907 حالات وفاة، بينما تعافى من المرض 25 ألفا و511 شخصا. وتشهد استراليا أسبوعها الثاني والأربعين منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس بالبلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تسجل 28 ألف إصابة و907 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.