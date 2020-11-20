عاهل المغرب يبدي استعداده لزيارة موريتانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما وجه العاهل المغربي في الوقت نفسه الدعوة لرئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني لزيارة بلده الثاني المملكة المغربية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، جمع قائدي البلدين، الجمعة، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه.

يأتي الاتصال بعد أيام قليلة من تحرير المملكة المغربية لمعبر الكركرات من مليشيات البوليساريو التي أغلقته في وجه الحركة التجارية والمدنية بين المملكة المغربية وجارتها الجنوبية الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وخلال الاتصال، عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.

وكان الاتصال الهاتفي، مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية، حسب البيان.

