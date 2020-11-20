فلسطين تبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء الجمعة، الاستعداد للذهاب إلى مفاوضات حول قضايا الحل النهائي مع إسرائيل من أجل تحقيق السلام.

الاستعداد جاء في بيان صدر عن الرئاسة، وتلقت ”الخليج 365” نسخة منه، بعد صدور بيان عن وزارة الخارجية الروسية حول لقاء للجنة الرباعية الدولية عقد، الخميس، عبر نظام الفيديو بمشاركة مندوبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن "اللقاء عقد بمبادرة روسية بمشاركة الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي فلاديمير سافرونكوف ومساعد الرئيس الأمريكي للمفاوضات آفي بيركوفيتش ومبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ومبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط سوزانا تيرستال".

وأضافت: "قدم المشاركون تقييما إيجابيا بالإجماع لقرار القيادة الفلسطينية استئناف التنسيق مع إسرائيل في مجال الأمن، فضلا عن التعاون الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة وباء فيروس كورونا".

وتابعت: "لوحظ أن مثل هذه الخطوة تخلق الشروط اللازمة لبناء الثقة والعودة إلى الحوار السياسي الفلسطيني الإسرائيلي المباشر بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي".

ولفتت إلى أن "ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحدثوا مرة أخرى لصالح عقد اجتماعات اللجنة الرباعية مع ممثلي إسرائيل وفلسطين والدول العربية الرئيسية وجامعة الدول العربية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه "تم الاتفاق على عقد المؤتمر الهاتفي المقبل للممثلين الخاصين للجنة الرباعية في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول بعد مشاورات إضافية".

وفي هذا الصدد رحبت الرئاسة الفلسطينية "بالموقف الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على أن الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع الجانب الاسرائيلي تخلق الشروط اللازمة لبناء الثقة والعودة إلى المفاوضات المباشرة بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي".

ورحبت الرئاسة في بيان تلقته ”الخليج 365” "بالتقييم الايجابي للخطوة الفلسطينية من قبل ممثلي الرباعية خلال اجتماعهم الذي ضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقالت الرئاسة الفلسطينية: "نجدد التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، مثمنين اقتراح روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لأعضاء الرباعية وبمشاركة دول أخرى".

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي قد توقفت في مطلع عام 2014.