مصر: موقفنا ثابت من دعم اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصر، الجمعة، على موقفها الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، لحل أزمة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بين سفير مصر لدى اليمن، أحمد فاروق، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأزمة اليمنية وجهود تنفيذ اتفاق الرياض، وسُبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن أمنه واستقراره.

وأكد السفير المصري على موقف مصر الثابت الداعم لليمن ولتنفيذ اتفاق الرياض، معبرا عن ترحيب بلاده بالتعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في مختلف المجالات بمجرد تشكيلها.

يأتي هذا تأكيدا لموقف مصر بشأن ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض لتسوية النزاع في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، وضرورة ضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

كانت الخارجية المصرية، عبرت في بيان سابق، عن دعم القاهرة لجهود السعودية والإمارات لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

ووقع اتفاق الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، في أغسطس/آب من العام نفسه، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.

ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.

