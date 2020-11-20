الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيًا مع أردوغان عشية قمة العشرين في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان عشية قمة العشرين في الرياض

الجمعة 20 نوفمبر 2020

الخليج 365

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عشية قمة قادة العشرين الافتراضية التي تستضيفها العاصمة الرياض، غدًا السبت.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أنه تم خلال اتصال الملك بأردوغان ”تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة، يوم غدٍ وبعد غدٍ“.

وتستضيف السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين بشكل افتراضي، ويترأس القمة التي تركز على تطورات ومكافحة فايروس كورونا، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتتطلع المملكة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ من خلال رئاستها للقمة، إلى“تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة بطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.