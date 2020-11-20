شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يحذر من التشويش على نتائج لجنة «5+5» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا خلال اتصال هاتفي، أمس الجمعة، تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط ، فيما حذر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، من محاولات التشويش على سير مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من كونتي، تناول وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

كما بحث الجانبان بعضاً من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية والتعاون، للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

روما تدعم الحوار وتشيد بالتطورات

من جانبه،أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بالتطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على الصعيدين العسكري والأمني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات أو المقاتلين الأجانب، مما يسمى «مثلث سرت».

بالإضافة إلى تطورات الجانب الاقتصادي، فيما يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط، آملاً إحراز تقدم في إصلاح وتوحيد حرس المنشآت البترولية لحماية المواقع النفطية.

كما ويأمل أن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت راية وساطة الأمم المتحدة وعملية برلين، مشيراً إلى ضرورة حماية الفضاء التفاوضي الليبي من التدخلات الأجنبية والداخلية.

من جهة أخرى، وصف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي ، اللواء أحمد المسماري، سير مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ب«الجيدة»،

المسماري حذر في بيان مقتضب على «فيسبوك» أمس الجمعة، من انتشار أخبار كاذبة ووهمية، بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة، والتأثير في سير عملها.

وكتب المسماري قائلاً: «السادة المتابعون الكرام.. أرجو من حضراتكم الانتباه والإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة والتي تحمل اسمي وتبث أخباراً كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنه والفرقة والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية 5+5».

باشاغا يبحث التعاون الأمني مع فرنسا

إلى ذلك،بحث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين».

بوريل: خطوات مشجعة نحو الحل

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر عن جهوزية التكتل الموحد، لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وصف بوريل، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو خطوات مشجعة يمكن أن تُشكل نقطة تحول في الصراع الليبي.

وأضاف بوريل في تصريحاته في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الاتحاد، أنه رغم هذه الخطوات المشجعة إلا أنه لا يجب الاستهانة بالصعوبات المتبقية. (وكالات)