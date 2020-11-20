شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتهم الجماعات المسلحة في إدلب بارتكاب جرائم حرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت واصلت فيه تركيا إرسال مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني، أثناء موجز صحفي عقدته، أمس الجمعة، إلى ورود تقارير مقلقة بشأن احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) والمصنفة منظمة إرهابية، وغيرها من الجماعات المسلحة. كما لفتت المتحدثة إلى تلقي المفوضية أنباء «مقلقة للغاية» بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد «محاكمات» تنظمها الجهات المسيطرة على المنطقة.

وذكرت شامداساني أن مسلحي هيئة تحرير الشام أكدوا احتجازهم الصحفية نور الشالو البالغة 28 عاماً والتي اعتقلت في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة اقتراف «جرائم أخلاقية وجنائية»، عندما كانت تتعامل مع مسائل متعلقة باحتجاز أطفالها الثلاثة، محذرة من أن هذه المرأة قد تواجه عقوبة الإعدام. وقالت المتحدثة إن المفوضية الأممية تمتلك أيضاً معلومات تفيد بأن هيئة تحرير الشام، نفذت إعدامات بحق عدة موقوفين بزعم انتمائهم إلى أطراف أخرى في النزاع، بما في ذلك الجيش السوري، والوحدات الكردية، وكذلك بتهمة التكفير والزنا والسرقة والقتل. وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق، يوفر جميع الضمانات اللازمة، مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

واتهمت المتحدثة المسلحين بمواصلة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل جوهري طيفاً من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، إضافة إلى حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية، إن رتلاً عسكرياً تركياً دخل من معبر كفر لوسين، وشمل آليات عسكرية وعربات وذخائر بهدف تعزيز نقاط انتشار القوات التركية في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وذكر المرصد السوري أن أنقرة أنشأت نقطة جديدة في قرية بليون ضمن منطقة جبل الزاوية. وأضاف أن النقطة الجديدة هي الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد نقاط المراقبة التركية في مناطق «خفض التصعيد» بسوريا إلى 71 نقطة. وشهدت منطقة جبل الزاوية في الأيام الأخيرة، تصعيداً من جانب الجيش السوري وحليفته روسيا؛ إذ قصفا مواقع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة. ورفضت موسكو طلباً تركياً من أجل وقف قصف منطقة جبل الزاوية. ويدور خلاف بين الطرفين حول نشر نقاط المراقبة التركية في جنوبي إدلب؛ إذ ترفض موسكو ذلك بينما تصر عليه أنقرة، على الرغم من وجود اتفاق بوقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة، بخصوص إدلب في مارس الماضي.

(وكالات)