شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: بغداد تريد استمرار وجودنا العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي مساء الخميس أنّه سيتم خفض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 2,500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، لكنّ بغداد تريد استمرار الوجود الأمريكي لمحاربة خلايا تنظيم «داعش»، فيما قتل 16 إرهابياً، أمس الجمعة، بعملية أمنية كبرى أطلقتها القوات الأمنية العراقية بدعم من طائرات التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو إن الوجود الأمريكي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وتنظيم «داعش». وأضاف أن إيران قلصت هجماتها مؤخراً «مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية». وشدّد على أنّ «حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم داعش».

وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى تنظيم «داعش» قوة من 10 آلاف مناصر في منطقتي العراق وسوريا، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً. وقال إن «التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق». لكنّه شدّد على أنّ القوات الأمريكية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم «داعش» كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى. وقال «عندما تفرّ للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وأنت تسمع هدير طائرة إم-كيو مسلحة بدون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضدّ ديترويت». وأضاف ماكينزي أنّ الوجود العسكري