شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أبوظبي» جاهزة لتأمين سلامة هدم أبراج ميناء بلازا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن جاهزية مراكزها وفرقها المختصة لتأمين السلامة لعملية هدم «أبراج ميناء بلازا» في 27 من شهر نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ميناء زايد في أبوظبي.

أوضح المقدم أحمد شامس المزروعي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الهيئة، وبالتعاون مع كافة الشركاء، قد استكملت جاهزيتها استعداداً لتطبيق إجراءات التأمين اللازمة وفق اشتراطات السلامة والوقاية التي تتكامل مع كافة التدابير الاحترازية الأخرى، من إخلاء المنطقة المحيطة بالأبراج وتوفير سيارات الإسعاف وسيارات الطوارئ والإطفاء والإنقاذ، مؤكداً وقوف عناصر الدفاع المدني بأبوظبي على أهبة الاستعداد، وبسرعة استجابة عالية، لتنفيذ المهام المطلوبة منهم لتعزيز أمن وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن إجراءات السلامة أثناء عملية هدم الأبراج تمت وفق خطة دقيقة بالتعاون والتنسيق التام مع جهات الاختصاص، وتشمل مراجعة صيانة كافة المعدات والآليات التي ستوجد في الموقع للقيام بعمليات الهدم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، والحرص على توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة، وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها أثناء هدم الأبراج.

وقال المقدم المزروعي إنه تم توزيع المهام والاختصاصات على الفرق المختصة بمتابعة عمليات الهدم موضحاً أن عملية الهدم ستتم وفق آلية منظمة ودقيقة وتحت إشراف ومتابعة دقيقة بما يضمن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للقائمين بعملية الهدم وكذلك للمنطقة المحيطة.

يذكر أن دائرة البلديات والنقل بدأت أعمال المرحلة الثانية من مشروع «إعادة تطوير منطقة ميناء زايد» في أبوظبي.

وستعمل كل من الدار العقارية ومدن العقارية على إقامة مشاريع عمرانية حديثة تخلق وجهة سياحية وتجارية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار العاصمة.