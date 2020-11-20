شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البرشاء يضبط 27 سيارة مخالفة لقوانين السير والمرور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أسفرت الحملة المرورية التي نفذها مركز شرطة البرشاء على شارع القدرة ومنطقة اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع قسم تعقب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومخفري الفقع والهباب، عن ضبط 27 سيارة مخالفة لقوانين السير والمرور، لارتكابها مخالفات، منها طمس لوحة الأرقام، والقيادة بدون رخصة، وتزويد سيارات بتقنيات تزيد من سرعة محركاتها وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، إن الحملة التي أطلقها المركز تهدف إلى ضبط أمن الطريق، وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خاصة تلك المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، والتي تكون مصدراً للضجيج والقيام بحركات استعراضية، والقيادة بطريقة متهورة.

وأكد العميد عبد الرحيم بن شفيع، أن تزويد المركبات يُفقد السائق القدرة أحياناً على السيطرة عليها، خاصة إذا تم إدخال تعديلات خطرة على المحرك بطريقة لا تتناسب ونوع المركبة أو الطرق الموجودة، مشيراً إلى أن حوادث المركبات المزودة تكون مميتة، وغالباً ما يتسبب قائدها في تعريض حياة الآخرين للخطر، وقد يتسبب في إنهاء حياة أشخاص أبرياء. وأضاف العميد ابن شفيع أن إحداث تغيرات في محرك المركبة أو رقم «الشاسي» بدون ترخيص غرامته 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وقد تزيد العقوبة على حسب الواقعة، مؤكداً أنه يمكن لسائق واحد أن يتسبب في وفاة آخرين وفي أضرار بليغة في المركبات والبنية التحتية.

ولفت إلى أن المركبات المزوّدة تضلل سائقي المركبات العادية في الطرق العامة؛ إذ يتخيل السائق الآخر أن هناك مسافة كافية للتجاوز، ويكتشف أن سرعة المركبة المزوّدة بأضعاف ما يتوقع، ما يؤدي إلى وقوع حوادث.

وأشار العميد ابن شفيع إلى أن شرطة دبي أطلقت العديد من الحملات التوعوية لأفراد المجتمع بمخاطر التزويد خاصة لفئة الشباب، مؤكداً أن كثيراً من تلك المركبات لا تتحمل عمليات التزويد؛ إذ يصعب تخيل سيارة سرعتها 200 كيلومتر في الساعة تسير بسرعة 400 كيلومتر، وهو أمر خطر جداً في حالة وقوع الحادث.

وحذر العميد عبد الرحيم بن شفيع، السائقين من مخاطر «تزويد المركبات» بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك لغرض زيادة سرعاتها وتضخيم أصواتها، مما قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة وتعريض سلامة السائق للخطر، فضلًا عن وقوع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.