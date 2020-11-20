شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: إهمال الأسرة سبب رئيسي لسقوط الأطفال من الشرفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” دعا المقدم سيف علي الجابري رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، في لقاء مع برنامج «#لمسيان_اليوم»، في قناة الإمارات، إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في كال الجوانب المجتمعية، والأسرية، والصحية، والتعليمية.

حث بمناسبة اليوم العالمي للطفل على أهمية مواصلة الجهود التي تركز على الأطفال وتوفير فرص التمتع لهم بحياة كريمة، ومستقبل أفضل، ويصادف اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر/ تشرين الثاني سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل، يعني الاستثمار في أطفالنا».

وأوضح رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية خلال المقابلة التي تناولت مخاطر سقوط الأطفال من شرفات المباني، أن إهمال الأسرة يعد سبباً رئيسياً لذلك، إضافة إلى فضول الأطفال الذين يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات ما يؤدي إلى سقوطهم. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يأتي تجديداً للالتزام بتحمل كل المسؤوليات تجاه حماية وضمان حقوق الأطفال وتوعية الأسر بتلك الحقوق.

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